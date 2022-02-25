وافقت الهيئة، التي تقوم بصياغة دستور تشيلي الجديد ،على مقترح لمنح مجتمع السكان الأصليين حق نقض ضمني فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية القريبة من مجتمعاتهم، وفقا لتقرير لشركة "بي تي جي باكتشوال"

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المحلل سيزار بيريز نوفوا، قوله إن المادة التي وافق عليها أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الدستورية تمكن "السكان الأصليين ببساطة من تمرير أو رفض أي مشروع" بالقرب من مجتمعاتهم.

وأوضح أن موافقتهم ستكون ضرورية، أي أبعد كثيرا من المشاورات التي تطلبها حاليا بروتوكولات الأمم المتحدة .

واعتبر أن الصياغة غامضة ويمكن أن تؤدي إلى سوء فهم، الأمر الذي سيؤدي إلى "أزمة" قانونية محتملة وأضافت شركة "بي تي جي باكتشوال" أن تشيلي تحتاج إلى تحديد أطر زمنية وتوضيح كيفية إجراءات المشاورات.