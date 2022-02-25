أعلن مركز الفضاء الألماني (DLR) استنادا إلى صور أقمار اصطناعية، أن ألمانيا فقدت ما يقرب من 5 من الغطاء الحرجي في غضون ثلاث سنوات بين كانون الثاني/يناير 2018 حتى نيسان/أبريل .2021

وأرجع المركز الألماني خسارة نحو 501 ألف هكتار من الغابات "بشكل أساسي إلى فترات الحرارة الشديدة والجفاف غير المعتادة في هذه السنوات، والتي بدورها عززت هجوم الحشرات الضارة".

واعتمدت مجموعة مركز مراقبة الأرض التابعة لمركز الفضاء الألماني في منطقة أوبربفافنهوفن على صور التقطها القمر الاصطناعي "سينتيل 2" التابع لبرنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي والقمر الاصطناعي الأمريكي "لاندسات 8" في تقييم الخسائر.

ووجد المسح أن المناطق الأكثر تضررا تقع في الغابات الصنوبرية في وسط ألمانيا، الممتدة من منطقة آيفل على الحدود مع بلجيكا في الغرب، عبر جبال هارتس وتورينجن، حتى تلال سويسرا السكسونية، وهي حديقة وطنية على الحدود مع جمهورية التشيك، في الشرق.

وفقدت ولاية شمال الراين-ويستفاليا الأكثر اكتظاظا بالسكان في غرب البلاد أكثر من ربع غابات التنوب، وسجلت بعض المناطق خسائر تصل إلى الثلثين.

وبحسب البيانات، ماتت الأشجار أو قُطعت عمدا كجزء من إجراءات طوارئ. وقال مركز الفضاء الألماني: "القطع الكامل هو الإجراء النهائي في كثير من الأحيان في حالة هجوم مكثف من قبل آفات، بهدف - في حالة شجرة التنوب - حرمان خنفساء اللحاء من الطعام وبهذه الطريقة منع انتشارها بشكل أكبر".

وبينما من الممكن أن تتعافى الأشجار ذات الأوراق العريضة في كثير من الأحيان من الإصابة بالحشرات، فإن هذا ليس هو الحال عادة بالنسبة للأشجار الصنوبرية.