قال منظمو ماراثون نيويورك إن السباق سيعود بكامل طاقته مع مشاركة نحو 50 ألف عداء في بداية نوفمبر تشرين الثاني.

وتم إلغاء السباق في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا واقيم في العام الماضي بمشاركة 30 ألف عداء وسط إجراءات مكافحة كوفيد-19.

وأضاف تيد ميتلوس مدير ماراثون نيويورك في إفادة صحفية "ماراثون العام الماضي كان بمثابة لحظة أمل ووحدة لاستعادة مدينة نيويورك كما كان رمزا لتجديد الأمل والإلهام والمثابرة.

"يسعدنا استضافة عدائين من كل أنحاء العالم للمشاركة في أحد أفضل الأيام في نيويورك في نوفمبر المقبل".

وأشار المنظمون إلى أن السباق سيقام في السادس من نوفمبر لكن ستقتصر المشاركة فيه على الحاصلين على الجرعة الكاملة من تطعيم فيروس كورونا.