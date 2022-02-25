أظهرت بيانات التوظيف الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير في فنلندا، أن موجة الإصابات الجديدة بمرض "كوفيد 19-"الناتجة عن الاصابة بمتحور "أوميكرون"، لم تتسبب إلا في حدوث تراجع مؤقت في سوق العمل، بحسب ما قالته غرفة التجارة الفنلندية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن القيود التي تم فرضها لمكافحة تفشي متحور "أوميكرون" تسببت في جلب رياح معاكسة لاتجاه النمو في قطاع التوظيف، مع تسجيل زيادة في معدلات تسريح العاملين، بحسب ما قاله كبير الاقتصاديين جوكا أبلكفيست.

وقال أبلكفيست إنه من المحتمل أيضا أن تكون فترة تسريح العاملين قصيرة، وبالتالي فإن الآثار السلبية المترتبة على ذلك ستكون محدودة.