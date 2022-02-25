نجح خبراء المفرقعات في نزع فتيل قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في حي بيرنتسلاور بيرج بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إنه سيتم الآن رفع الإغلاق الذي فُرض على المنطقة المحيطة بالقنبلة تدريجيا.

وطوقت السلطات مساء أمس الخميس المنطقة بمساحة بلغ نصف قطرها 500 متر من أجل نزع فتيل القنبلة التي تزن 500 كيلوجرام.

ويقطن في المنطقة حوالي 9000 شخص. وتولى الصليب الأحمر الألماني، بحسب بياناته، رعاية حوالي 500 شخص في قاعة مناسبات كبيرة.

كما تعطلت حركة مرور الحافلات والترام في المساء بسبب الإغلاق. وتم اكتشاف القنبلة أمس خلال أعمال بناء في موقع يقع بين منشآت رياضية وحديقة أنطون سيفكوف.