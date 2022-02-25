القاهرة – محمد صلاح

فتح زواج الفنانة دنيا عبد العزيز بعقد قرانها على رجل الاعمال مصطفى كامل الباب من جديد للحديث عن ارتباط نجمات الفن برجال المال والاعمال ودائما مايحفل بالكثير من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى ومثير للشائعات سواء بالزواج او الانفصال والدعاوى القضائية.. "الأنباء" ترصد ظاهرة الحب والزواج والطلاق والأزمات بين الفنانات ورجال البيزنس

الزواج الاشهر فى الوسط الفنى هو ارتباط رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بالفنانة ياسمين صبرى وما يثيره من عشرات الشائعات من كل لون .. وكان قد سبق له الزواج من هيفاء وهبي في عام 2009 وكان مفاجأة للجمهور، ورغم الحب الذي جمع بين الاثنين إلا أن الطلاق تم بعد ثلاث سنوات فقط من زواجهما .

الفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت تؤكد أنها تعيش في سعادة مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، الذى أنجبت منه ابنتيها..الطريف انه تزوج من ريهام حجاج بعد طلاقه لياسمين عبد العزيز.

ليلى علوي كانت قد تزوجت رجل الأعمال منصور الجمال وعاشا فى حب وهدوء ورومانسية وتم تبني الطفل خالد ..وفوجىء الجميع بخبر الانفصال ودون ضجة او بيانات.

ففي عام 1996 اعلنت الفنانة شيرين سيف النصر اعتزالها الفن لزواجها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيمي وسافرت معه إلى لندن..وبعد فترة عادت للفن ولكن دون تأثير..لتبتعد من جديد

الفنانة جيهان نصر وسط نجومية طاغية وبطولات وشهرة فضلت الزواج من الملياردير السعودي سعود الشربتلي عام 1997 ..ومازالت تحافظ حتى الان على زواجها واولادها الثلاثة.

الفنانة يسرا كانت لها تجربة زواج اولى برجل الأعمال اللبناني فادي الصفدي وانتهت بالفشل ..وبعد سنوات تزوجت ثانية من المخرج خالد سليم.

أما زواج الفنانة شيريهان من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة الذي وقف بجانبها في أثناء مرضها بالسرطان حتى شفائها وكان ومازال متزوجا من إسعاد يونس.

رغم اعتراف الفنانة فيفي عبده بكثرة زيجاتها الا أن زواجها الابقى والمستمر كان من رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي والد ابنتها هنادي.

بعد شهور من طلاقها من زوجها الأول المنتج محمد مختار تم زواج الفنانة رانيا يوسف من كريم الشبراوي بسرعة وانتهى بطلاق مبكر واقسام الشرطة والقضاء وتبادل الاتهامات.

بعد عامين من الزواج تم طلاق بين الفنانة الأردنية مي سليم ورجل الأعمال المصري علي الرفاعي بعد إنجاب ابنتها ليلي.