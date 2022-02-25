أعلنت الحكومة الاتحادية أن الشرطة الألمانية سجلت العام الماضي رقما قياسيا للجرائم ذات الدوافع السياسية دون وجود علاقة واضحة مع التيار اليميني واليساري.

وجاء في رد الحكومة على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن عدد هذه الجرائم بلغ 21 ألفا و259 جريمة.

وأوضحت الحكومة في ردها أن نحو 43% من الأشخاص المشتبه فيهم الذين تم التحقيق معهم على خلفية هذه الجرائم، والبالغ عددهم 9603، كانوا معروفين لدى الشرطة.

وبحسب تقديرات الجهات الأمنية، فإن المناخ المجتمعي المحتدم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ساهم في زيادة الجرائم ذات الدوافع السياسية خلال العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب جرائم العنف ذات الدافع السياسي التي لم تم تصنيفها وفقا لتقدير الشرطة للتيار اليساري أو التيار اليميني خلال عام 2021، وقعت في برلين وبافاريا، حيث شهدت الولايتان العديد من الاحتجاجات ضد سياسة مواجهة كورونا بأعداد كبيرة من المشاركين، بحسب بيانات الحكومة الاتحادية.