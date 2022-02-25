قررت وزارة النقل الأمريكية، تقديم حوالي 450 مليون دولار، في صورة منح للمشروعات المرتبطة بالموانئ ، لتعزيز القدرة الاستيعابية، وتحسين حركة السلع، حيث مازال الاقتصاد الأمريكي متضررا من سلاسل الإمداد المكتظة، طبقا لما ذكره مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وذكر وزير النقل الأمريكي، بيت بوتيجيج، في بيان "إننا فخورون بالإعلان عن هذا التمويل لمساعدة الموانئ في تحسين بنيتها التحتية- لجعل السلع تتحرك بكفاءة أعلى، والمساعدة في إبقاء التكاليف تحت السيطرة، للأسر الأمريكية"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء

وأضاف أن الرئيس جو بايدن "يقود أكبر استثمار اتحادي على الإطلاق، في تحديث موانئ بلدنا، الأمر الذي سيحسن من سلاسل التوريد التابعة لنا وحياة الأمريكيين، الذين يعتمدون عليها".

وقال المسؤولون للصحفيين في مكالمة هاتفية إنه يجب على مقدمي الطلبات إظهار أن مشروعاتهم ، ستحسن من حركة البضائع، من خلال الموانئ، والامتثال لأهداف إدارة بايدن، حول قضايا، مثل تغير المناخ والمساواة العرقية وبين الجنسين ، والسياسات الرامية إلى تعزيز البناء والشراء محليا.