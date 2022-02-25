وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تخصيص 30 مليون يورو لصالح صندوق سولاس كابيتال للاستثمار في الطاقة المستدامة SSEF) التابع لشركةCapital (ICAV) Solas، بهدف تمويل الاستثمارات في مشاريع رفع كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان، أن صندوق SSEF وقع أيضا مع برنامج دعم التمويل الخاص لكفاءة الطاقة (PF4EE)، وهي مبادرة مشتركة أطلقتها المفوضية الأوروبية عبر برنامج لايف وبنك الاستثمار الأوروبي، على اتفاقية لتشجيع المستثمرين المؤسسين من القطاع الخاص مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في البنية التحتية الأوروبية لكفاءة الطاقة .

من جانبه، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي توماس أوستروس، المسئول عن عمليات تمويل الطاقة: "إن بنك الاستثمار الأوروبي، بصفته بنك المناخ الأوروبي، يعد مستثمرا أساسيا في صندوق سولاس للطاقة المستدامة والذي ساهم في سد فجوة التمويل مشاريع رفع كفاءة الطاقة والحد من استخدام الوقود الأحفوري في المباني

وتحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون في أوروبا بحلول عام 2050"، مؤكدا أن التمويل الجديد سيعزز من استثمارات الصندوق لتصل إلى 140 مليون يورو.

وأشار أوستروس إلى أن المباني مسئولة عن 40% من استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي و36% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي يؤكد أهمية الاستثمار في محفظة مشاريع تدابير كفاءة الطاقة في المباني لتحقيق انبعاثات قريبة من الصفر .

وأضاف أن "صندوق SSEF هو حل تمويلي فريد يعمل على سد الفجوة بين احتياجات تمويل كفاءة الطاقة ومتطلبات المستثمر المؤسسي".

من جهته، أكد سيباستيان كارنيرو، الشريك المؤسس والإداري لشركة سولاس كابيتال، أن دعم المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لمشروعات الشركة يؤكد أهمية التوسع في الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة لتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير فرص عمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن الصندوق يقدم الدعم المادي والتقني لشركات خدمات الطاقة الرائدة ومطوري المشاريع ومصنعي المعدات وهيئات القطاع العام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لتسهيل وصولهم إلى التمويل في مجال كفاءة الطاقة.

وأشار كارنيرو إلى أن صندوق SSEF يقدم التمويل اللازم للمشروعات في كل من القطاعين العام والخاص التي تركز على تجديد البنية التحتية الحالية الموفرة للطاقة باستخدام تقنيات فعالة وموثوقة للطاقة مثل أنظمة التدفئة والتبريد الحديثة ووحدات التدفئة والطاقة المشتركة وأسطح المنازل الشمسية والإضاءة "الليد".