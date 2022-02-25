فرضت الولايات المتحدة قيودا أحادية الجانب على استيراد المواد الثقافية والتاريخية من أفغانستان، أملا في منع "الإرهابيين" من الاستفادة منها، وذلك في إطار مسؤوليات التنسيق بين الوكالات للحفاظ على التراث الثقافي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن القيود "تهدف إلى منع المواد التي يتم الإتجار بها بشكل غير مشروع ، من دخول سوق الفن الأمريكي، وبالتالي تقليل الحوافز لنهب التراث الثقافي لأفغانستان ومحاربة الربح من بيع هذه القطع الثقافية من جانب الإرهابيين والمنظمات الإجرامية".

ووفقا للقائمة الحكومية، يشمل المرسوم "قيودا على استيراد السيراميك واللوحات والزجاج والعاج والمنسوجات القديمة والبلاط وقطع الخشب وغيرها من أفغانستان إلى البلاد".