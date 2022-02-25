رفع عدد من الديبلوماسيين الكويتيين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد.

وقال سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد، في تصريح صحافي، إن «احتفالاتنا الوطنية ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا لأنه يوم تجديد الولاء والانتماء والمحبة لأرض الكويت الطاهرة وقيادتها الرشيدة وشعبها المخلص».

وأضاف الشيخ ثامر جابر الأحمد أنه «يوم وفاء للآباء والأجداد ولشهدائنا الأبرار الذي ضحوا بأرواحهم ومالهم وصحتهم ووقتهم لجعل الكويت ما هي عليه الآن دولة دستور وديمقراطية وقانون وحريات وعطاء وخير».

وأوضح أن «اليوم الوطني يكرس فينا جميعا أن حب الوطن يأتي قبل حب النفس»، مضيفا «وكلما أعطينا لكويت العز والفخر وأهله الكرام سنظل مدينين له ويذكرنا دائما بالتفكير والعمل لحاضر مشرق ومستقبل مزدهر للكويت وأهلها»، مؤكدا أن ما تنعم به الكويت من نعمة أمن واستقرار ورخاء ونهضة تنموية شاملة تشمل جميع مفاصل الدولة تأتي بالتوجيهات السديدة لقائد نهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وتقدم بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي الوفي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ 61 ويوم التحرير الـ 31، مشيرا إلى الموقف «الحاسم والشجاع» لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على دعم الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم والذي سيظل حاضرا في وجدان كل كويتي.

وأعرب عن الشكر والامتنان لمشاركة مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا في احتفالات الكويت الوطنية، مؤكدا أن «هذا الشيء غير مستغرب، فالعلاقات الكويتية ـ البحرينية عينان في رأس لأنها تاريخية وراسخة تجمعها الأخوة والمحبة والمصير الواحد».

وقال الشيخ ثامر الصباح إن «العلاقات الكويتية ـ البحرينية تزداد كل يوم قوة ومتانة في جميع المجالات بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين من خلال التوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأخيه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

بدوره، قال سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب البدر إن الذكرى الـ 61 للعيد الوطني والذكرى الـ 31 ليوم التحرير مناسبتان تجسدان إرادة صلبة وعزيمة قوية لشعب ومرحلة جديدة في تاريخ الكويت.

وأضاف البدر أن مناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية نستذكر معها التحديات والتضحيات كافة التي قدمها الآباء والأجداد للدفاع عن بلدهم، رافعا باسمه ونيابة عن أعضاء السفارة الكويتية في برلين والمكاتب الفنية الملحقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو وسمو ولي العهد، مبتهلا للمولى عز وجل ليعيد أمثال هذه المناسبة على بلدنا الحبيب قيادة وحكومة وشعبا بكل عزة وفخر وازدهار.

وأكد سعي الكويت منذ استقلالها في عام 1961 على تعزيز أواصر الصداقة مع مختلف الأمم والشعوب والمساهمة في صنع ودعم السلام من خلال انتهاجها لسياسة خارجية متزنة، وأضاف أنه «عبر العمل المستمر تمكنت الكويت أن تكون منارة أمن وواحة سلام»، مشيرا إلى «النجاح والتميز الذي حققته الديبلوماسية الكويتية من خلال الطرح العقلاني والمتوازن عبر أخذ زمام العديد من المبادرات والتنسيق والتعاون المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية الدولية المعنية بالتعامل مع الأزمات المتسارعة في المنطقة والعالم».

وحول العلاقات الكويتية ـ الألمانية، عبر البدر عن ارتياحه للمرحلة «المتميزة والمتطورة» التي وصلت لها العلاقات الثنائية، مؤكدا أنها تشهد تعاونا «مثمرا وبناء» بين البلدين وذلك عبر التعاون والتنسيق في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا قوة الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي يرتبط بها البلدان والتي تحقق المصلحة المتبادلة، قائلا إن هناك مجالات جديدة ومتنوعة يمكن تطوير التعاون فيها كمجال طاقة الهيدروجين الاخضر والتعليم والصحة والتكنولوجيا.

من جهته، أشاد القائم بأعمال سفارتنا لدى مصر بالإنابة المستشار مشاري المزيني في بيان بالتطور الذي شهدته البلاد خلال الـ 61 عاما الماضية وتوثيق علاقاتها الخارجية والحرص على احترام القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

واستذكر المستشار المزيني يوم 26 فبراير 1991 حين تداعت دول العالم وفي مقدمتها مصر لمساندة الحق الكويتي حتى تم تحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم، مؤكدا حرص كلا البلدين على إيجاد سبل التعاون المثمر لخدمة العلاقات الثنائية والأمة العربية والعالم.

ووجه المستشار المزيني التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، والقيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم وأعضاء الجالية الكويتية في مصر بمناسبة العيد الوطني الـ 61 والعيد الـ 31 لتحرير البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار ويفك قيد أسرانا وأن يحفظ الكويت وقياداتها وشعبها من كل مكروه.

أما قنصل عام الكويت في شنغهاي مشعل الشمالي فقال في بيان بمناسبة العيد الوطني الـ 61 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 31 لتحريرها إن «أيام الكويت الوطنية لا تضاهيها أيام ففيها تلتهب المشاعر لتحرك الخواطر لتملأ الدنيا بهجة وحبا لبلد الأمن والسلام والمحبة والاخاء»، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه وأن يديم على وطننا الكويت وقيادته وشعبه نعمتي الأمن والرفاه.

وأضاف القنصل الشمالي أنه «بفضل من الله واجهت الكويت تحدي جائحة ڤيروس كورونا المستجد بنجاح وبسواعد أبنائها وستواصل تحدي الصعاب بكل أشكالها فقد أثبتت الأيام أن الكويت تشهد في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد نموا وازدهارا ومكانة رفيعة بين الدول».

ورفع الشمالي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد.