«الرقابة التجارية» بدأت بالفعل في اعتماد الإغلاق الإلكتروني بناءً عن توصية اللجان

«التجارة» أعدت 616 محضراً وأغلقت 20 محلاً منذ بداية العام وحتى 17 فبراير

أنصح المستهلكين بعدم الشراء من الباعة المتجولين أو المواقع الإلكترونية الوهمية

عاطف رمضان

كشف مدير إدارة الرقابة التجارية بقطاع شؤون حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالرحمن المطيري عن أن الوزارة ترسل فرق الطوارئ التابعة لها لمراقبة جميع المناطق، مشيرا الى انها تعمل خلال العطل وإجازة الأعياد الوطنية وتستقبل شكاوى المستهلكين في مراكز الطوارئ.

وقال المطيري في لقاء مع «الأنباء» إن الوزارة تراقب المعارض التي تقام في الكويت من خلال جناح مخصص للمفتشين للتأكد من تطبيق شروط اقامة المعارض ومدى التزام المشاركين بجميع القرارات الصادرة من الوزارة والتدقيق على تراخيص الشركات المشاركة فيها، لافتا الى أن إدارة الرقابة التجارية بدأت بعمل اللجان الالكترونية ونجحت في تطبيق برنامج الميكنة الجديد الذي يتم من خلاله تحويل المخالفات أو محاضر الضبطيات من ورقية الى الكترونية، كما بدأت الإدارة فعليا باعتماد الإغلاق الالكتروني بناء عن توصية اللجان.وأشار إلى أن الإدارة تمكنت خلال الفترة من 1 يناير الماضي و17 فبراير الجاري، من إعداد 616 محضر ضبط، وبلغت عدد الجولات التفتيشية خلال هذه الفترة 3651 جولة، كما تم إغلاق 20 محلا مخالفا، وبلغ عدد المكالمات المستلمة من الخط المباشر 135 حوالي 664 مكالمة.

وذكر أن عدد استقبال الشكاوى التي تم استلامها في مراكز الوزارة المنتشرة في المحافظات بلغ 1639 شكوى، و19 مخالفة للتراخيص التجارية، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، حدثنا عن طبيعة عمل مفتشي الإدارة خلال فترة عطلة الأعياد الوطنية؟

٭ فرق الطوارئ التابعة للوزارة متواجدة في جميع مناطق الكويت، وفريق طوارئ الكوت يرسل مفتشيه لتغطية مناطق الأحمدي ومبارك الكبير، وطوارئ الصديق ترسل مفتشيها لتغطية مناطق العاصمة وحولي، هذا بالإضافة الى طوارئ الشبرة التي تراقب الصليبية والجهراء والفروانية، وطوارئ سوق السمك لتغطية سوق السمك وشرق وبنيد القار.

وتعمل الفرق خلال اجازة الأعياد الوطنية على مدار 24 ساعة، حيث تستقبل الوزارة شكاوى المستهلك في مراكز الطوارئ، والمفتشون يتواجدون في الأسواق لمراقبتها والتصدي لمن تسول له نفسه القيام بعمليات الغش التجاري.

ما خطة الإدارة الجديدة خلال الفترة المقبلة؟

٭ سوف تعمل «التجارة» لمراقبة المعارض التي تقام في الكويت، وذلك من خلال جناح يتم تخصيصه للمفتشين في أي معرض وذلك حتى يتمكنوا من مراقبتها والتأكد من تطبيق شروط اقامة المعارض ومدى التزام المشاركين بجميع القرارات الصادرة والتدقيق على تراخيص الشركات المشاركة.

ماذا عن برنامج الميكنة الذي طبقته إدارة الرقابة التجارية؟

٭ بدأت الإدارة في عمل اللجان الالكترونية ونجحت بتطبيق برنامج الميكنة الجديد الذي يتم من خلاله تحويل المخالفات أو محاضر الضبطيات من ورقية الى الكترونية، وتخزين القرارات الوزارية في قاعدة بيانات تحمل عبر الأجهزة الذكية الخاصة بالمفتشين ويشمل البرنامج جميع الاجراءات والقوانين التي تخص الإدارة مما يسهل إعداد المخالفة، بالإضافة الى حفظ شكاوى المستهلكين وتسهيل وصولها الى المحكمة، وبدأت الإدارة فعليا باعتماد الإغلاق الالكتروني بناء عن توصية اللجان.

وينقسم برنامج الميكنة الى قسمين، الاول يختص بإعداد المحاضر وضبط المخالفات التجارية، التي تم ربطها مع اكثر من جهة مثل «المعلومات المدنية»، وقطاع الشركات بالوزارة، للحصول على معلومات عن رخصة المخالف، والثاني بتسلم شكاوى المستهلكين من خلال 3 قنوات: التطبيقات الذكية وموقع الوزارة الالكتروني ومركز الاتصال، حيث يتمكن المفتش من استلام الشكوى من خلال القنوات عبر الأجهزة الذكية.

وبإمكان المستهلك متابعة الشكوى الخاصة به وآخر إجراء تم عليها من خلال هذا النظام عن طريق موقع الوزارة بإدخال الرقم المدني الخاص به في قسم الشكاوى، وتم تدريب المفتشين والمفتشات على نظام الميكنة الجديد، وبإمكانهم إعداد محاضر الضبط والشكاوى عبر الأجهزة الذكية.

كم عدد المحاضر والجولات التفتيشية التي تم القيام بها والإغلاقات ومخالفات التراخيص التجارية والمكالمات المستلمة عبر الخط المباشر منذ بداية العام؟

٭ خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 17 فبراير الجاري، تمكن المفتشون من إعداد 616 محضر ضبط، وبلغت عدد الجولات التفتيشية خلال هذه الفترة 3651، كما تم إغلاق 20 محلا مخالفا، وبلغ عدد المكالمات المستلمة من خلال الكول سنتر أو الخط المباشر 135 حوالي 664 مكالمة.

وبلغ عدد الشكاوى التي تم استلامها في مراكز الوزارة المنتشرة في المحافظات 1639 شكوى، و19 مخالفة للتراخيص التجارية.

نود معرفة المراحل التي تمر بها شكاوى المستهلكين وكيفية تقديمها عبر الخط المباشر؟

٭ تستقبل الإدارة الشكوى وترسلها الى اللجان المتخصصة والتي بدورها ترسلها الى القضاء، أما عن كيفية تقديم الشكاوى عبر الخط المباشر فيقوم الموظف باستقبال الشكوى من المستهلك وتسجيل البيانات التي يجب توافرها ثم تحويلها الى المراقب المسؤول عن المنطقة الكائن فيها المحل المشكو عليه وذلك لاستكمال الإجراءات، والمراقب بدوره يقوم بتحويل الشكاوى الى المركز التابع حسب عنوان المحل واستدعاء صاحبه في مقر المركز.

هل هناك نصائح تقدمها للمستهلكين؟

٭ من الأهمية بمكان ان يقوم المستهلك بالشراء من المحلات الصادر لها ترخيص من قبل الوزارة، والابتعاد عن الشراء من الباعة المتجولين أو المواقع الالكترونية الوهمية.

ماذا عن المراكز الجديدة التابعة للإدارة والتي سيتم إنشاؤها مستقبلا؟

٭ جار العمل لتجهيز مراكز في المناطق السكنية الجديدة خلال الفترة المقبلة، حتى تتم تغطية جميع مناطق الكويت.

حدثنا عن كيفية عمل المفتشين لمراقبة الأسواق؟

٭ ترسل الإدارة مفتشيها لمراقبة الأسواق والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والأسواق الموازية في جميع مناطق الكويت، من خلال جولات تفتيشية مستمرة، وذلك بهدف ضبط السوق بشكل يومي.

كيف ترى دور التاجر والبائع في حماية المستهلك؟

٭ من الخطط التي بدأتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة التركيز على توعية وتثقيف التاجر والبائع بأهمية حماية المستهلك، فقد قامت الوزارة بإرسال المفتش المدرب عبر جولات ميدانية بتوعية وتنبيه الباعة بالمخالفات الموجودة وضرورة تعديلها، وبذلك نكون قد منعنا المخالفة قبل حدوثها.