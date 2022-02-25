دارين العلي

أثارت رابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية مسألة الفراغ الإداري الذي يعاني منه المعهد والذي يتمثل بخلو منصب المدير العام بالأصالة ومدراء المراكز البحثية.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الهيئة الإدارية للرابطة د.يحيى الهدبان في تصريح لـ «الأنباء» إن الفترة التي يشهدها المعهد حاليا فترة حرجة يعيشها أبناء المعهد من الباحثين العلميين وغيرهم في القطاعات الأخرى بسبب الفراغ الإداري الذي يعاني منه المعهد والذي يتمثل بخلو منصب المدير العام ومدراء المراكز البحثية ويترك آثاره السلبية على المعهد بكل قطاعاته، وبالأخص العلمية والبحثية.

ولفت الهدبان الى أن ذلك أدى لخلق حالة من عدم الاستقرار وإعاقة القطاعات العلمية والبحثية عن القيام بدورها المنوط بها بسبب التحديات الجسيمة داخليا على مستوى المعهد وخارجيا على مستوى الدولة.

وناشد المسؤولين بالاستعجال وسرعة اتخاذ القرار بتعيين مدير عام بالأصالة والذي سيكون له الأثر البين في قادم الأيام على استقرار هذه المؤسسة البحثية العريقة وتمكين الباحثين العلميين من القيام بواجباتهم تجاه الخطط الاستراتيجية القادمة ولما فيه دعم استقرار واستقلال الباحث العلمي في منظومة عمله تقديرا لدوره المميز.

وشدد على أن المعهد يحتفظ بدور مؤثر في التنمية، وقدم إسهامات جليلة على مدار نصف قرن وأكثر في العديد من المجالات، مما أكسب الدولة مكانة مرموقة على مستوى المنطقة والعالم ومنها النفط والطاقة والمياه والبيئة والزراعة والثروة السمكية وحماية وتنمية الموارد الطبيعية وغيرها، مشيرا إلى البحث العلمي يشكل القيمة الأهم في مسار التنمية، وذلك يتطلب العديد من العوامل وعلى رأسها توفير الدعم المادي لمؤسساته، إضافة إلى اختيار القيادة القوية وذات الرؤية الثاقبة للارتقاء بهذه المؤسسة العريقة.