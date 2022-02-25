

أصدرت السفارة الروسية لدى لبنان بيانا ردت عبره على بيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي دانت فيه التدخل الروسي في أوكرانيا، وقالت السفارة إن «بيان الخارجية اللبنانية أثار الدهشة لدينا لمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علما أن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية».



وأعلنت السفارة أن «أساس سياسة روسيا الاتحادية ليس سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية، بل حفظا للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلتها حكومة كييڤ بعد تنصلها من تنفيذ العديد من الاتفاقيات ولاسيما اتفاقية مينسك».



وأكدت أن «روسيا لم تشن حربا، بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطنين روس، بناء على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين​ باستقلالهما»، مشددة على أن «روسيا تسعى دوما لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كل الأشكال العدائية، وأن يكون لكل دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها».