عادل الشنان

رفعت المتحدث الرسمي لوزارة المواصلات عبير الشريدة بالأصالة عن نفسها وبالانابة عن جميع العاملين في وزارة المواصلات اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي قاطبة بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير.

وقالت الشريدة: في مثل هذه الأيام نستذكر كفاح الآباء والاجداد والملاحم الوطنية التي سطرها التاريخ في حب الوطن والحرص على تطوره وازدهاره ولتبقى شاهداً على مر العصور ونبراساً يحتذى جيلاً بعد جيل سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه وان يديم علينا نعمة الامن والامان وأن يمن على صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية.