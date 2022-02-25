أعلنت السفارة الأوكرانية في بيروت أنها استضافت امس اجتماعا مع مجموعة الدول السبع وسفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان، الذين حضروا للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الأوكراني في قتاله ضد العدوان الروسي، وأعربوا عن استعداد قيادات بلادهم لمد يد المساعدة المالية والإنسانية لأوكرانيا التي تحمي القيم الأوروبية حاليا من العدو الشرقي.



وأشاد الديبلوماسيون ببيان الخارجية اللبنانية الصادر في 24 الجاري بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا، والذي يدين غزو الأراضي الأوكرانية ويدعو روسيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وسحب قواتها والعودة إلى منطق الحوار.

وكانت السفارة الفرنسية نشرت عبر حسابها على تويتر صورة للسفيرة آن غريو مع زملائها الأوروبيين والدوليين ومن الأمم المتحدة مع سفير أوكرانيا إيهور أوستاش «للتعبير عن تضامنهم الكامل ودعمهم المطلق لأوكرانيا وشعبها».