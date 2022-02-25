

القاهرة ـ ناهد إمام



نجح كل من مطاري أسيوط وسوهاج الدوليين في تجديد شهادة «الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن» التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات (ACI) للعام الثاني على التوالي ليصل عدد المطارات المصرية التي تم تجديد شهادة الاعتماد الصحي لها حتى الآن إلى 8 مطارات.



جاء ذلك ضمن البرنامج الدولي للاعتماد الصحي للمطارات (AHA) والذي يتم من خلاله متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين، حيث أثمرت نتائج التقييم للمجلس الدولي للمطارات عن تجديد شهادة السفر الصحي الآمن للمطارات المصرية لتصبح مصر من أوائل دول العالم التي تنجح في تجديد شهادة الاعتماد الصحي وهو ما يعد إنجازا دوليا جديدا لقطاع الطيران المدني المصري.



يأتي هذا النجاح استمرارا للجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بجميع المطارات المصرية وعلى متن الطائرات، وكل المنشآت الحيوية بقطاع الطيران، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.



وصرح وزير الطيران المدني الطيار محمد منار بأن تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من جانب المجلس الدولي للمطارات المصرية يعزز الثقة في منظومة الإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالمطارات بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، كما يعد رسالة طمأنة للمسافرين على سلامة الإجراءات الصحية بالمطارات المصرية، مما يسهم في جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.



ووجه وزير الطيران المدني الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمطارات المصرية على جهودهم المشرفة، وأدائهم المتميز، مؤكدا استمرار تكثيف الإجراءات الوقائية في كافة المطارات والمنشآت الحيوية بالقطاع لمواجهة ڤيروس كورونا ومتحوراته.



من جانبه، هنأ رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية م.محمد محروس العاملين بالمطارات التي نجحت في تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، مشيدا بجهود جميع العاملين بكافة المطارات، في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة.



وأكد رئيس القابضة للمطارات على أن هذا التجديد للعام الثاني على التوالي، يعد إنجازا كبيرا في ظل تحديات جائحة كورونا ومتحوراتها.

يذكر أن 11 مطارا مصريا كانت قد حصلت على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات خلال عام 2021 وهي: القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وطابا والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط وبرج العرب ومرسى مطروح ومرسى علم.

وتم تجديد الاعتماد الصحي لثمانية مطارات حتى الآن وهي: القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والأقصر وأسوان وأسيوط وسوهاج.