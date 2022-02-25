القاهرة ـ خديجة حمودة



تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلا عن مشروع «ألماظة بارك» لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.



وحرص الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة أعلى كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد، موجها بسرعة انتهاء الأعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم.