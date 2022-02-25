أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في شريط مصور، ظهر فيه مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف "للدفاع" عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.



وقال زيلنسكي وإلى جانبه خصوصا رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه "نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا".



وكان زيلنسكي قال في رسالة مصورة إن "(العدو) حددني على أنني الهدف الأول، عائلتي هي الهدف الثاني. يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة".



وقال "سأبقى في العاصمة. عائلتي موجودة أيضا في أوكرانيا".