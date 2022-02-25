أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولنبرغ، أن الحلف سينشر قواتا برية وبحرية وجوية من "الرد السريع" من أجل رفع الجهوزية لمواجهة أي طارئ.



وقال الأمين العام للناتو في مؤتمر صحافي عن سقوط كييف خلال أيام: "الوضع غير قابل للتنبؤ والتوقع وليس من الحكمة التنبؤ"، حسب قوله.



وأضاف ستولنبيرغ حول استعداد الحكومة الأوكرانية للجلوس حول المفاوضات مع الروس: "هذا الأمر يعود للحكومة الأوكرانية".

وذكر الأمين العام للناتو: "سننشر قوات من الرد الرسيع برا وبحرا وجوا من أجل تعزيز تموضعنا العسكري وللاستجابة لأي طارئ"، حسب قوله.



وأردف ستولينبرغ: "قواتنا تشمل 100 طائرة و120 سفينة ومجموعات قتالية وحاملات طائرات".

وتابع الأمين العام للناتو: "الهدف الروسي من غزو أوكرانيا هو اسقاط الحكومة المنتخبة في كييف".

واضاف "ستكون المشكلة أكبر إذا ما قررت روسيا مهاجمة أي دولة من حلف الناتو فإننا نبعث برسالة أننا جاهزون لحماية كل شبر من أراضي دول الناتو".