أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 582 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 618703.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 1629 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 604869 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 8ر97 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2536 حالة مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 62 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 11298 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 198.

وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 22499 ليصبح مجموع الفحوصات 7604126 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 6ر2 في المئة.