وجه النائب مهند الساير سؤالا الى وزير الصحة د. خالد السعيد جاء كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ إحصائية تفصيلية لأعداد مرضى الفشل الكلوي من الوافدين مصنفة وفق جنسياتهم وسمات دخولهم للبلاد ـ إن وجدت.



2 ـ إحصائية موضحا بها عدد مرضى الفشل الكلوي الذين يتلقون العلاج في المستشفيات أو من خلال مواعيد غسل الكلى.



3 ـ إحصائية للسعة السريرية لمرضى الفشل الكلوي موزعة وفق المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى عدد أجهزة غسل الكلى وعدد المرضى الذين يتم استقبالهم في اليوم لكل جهاز.



4 ـ ما قيمة الرسوم المفروضة على الوافدين من مرضى الفشل الكلوي لتلقي العلاج؟



5 ـ كم تبلغ تكلفة علاج مرضى الفشل الكلوي للفرد؟