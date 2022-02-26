أعلن صندوق النقد الدولي أن السلطات الأوكرانية طلبت منه تمويلا طارئا وذلك عقب إعلان روسيا شن عملية عسكرية ضد كييف.



وأعربت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في بيان أمس الجمعة عن استعداد الصندوق "لدعم أعضائنا حسب الحاجة وبالتنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين".



وأكدت أن "تداعيات الصراع تشكل مخاطر اقتصادية كبيرة في المنطقة وحول العالم.. نقوم بتقييم الآثار المحتملة بما في ذلك على أداء النظام المالي وأسواق السلع والتأثير المباشر على البلدان التي لها روابط اقتصادية مع المنطقة".



وأوضحت غورغييفا أن الصندوق "سيواصل في ضوء تطور الوضع في أوكرانيا المناقشة مع السلطات حول أفضل السبل التي يمكننا من خلالها مساعدتهم".



وأضافت "أننا نبحث جميع الخيارات لمزيد من الدعم المالي بما في ذلك بموجب ترتيب الاستعداد الحالي لمبلغ مستحق قدره 2ر2 مليار دولار أمريكي".



وأكدت أن مسؤولي الصندوق "سيواصلون العمل عن كثب مع السلطات لدعم أوكرانيا بكل طريقة ممكنة وسنواصل أيضا العمل جنبا إلى جنب مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الآخرين لتنسيق دعمنا وضمان أقصى فائدة لأوكرانيا".