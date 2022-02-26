أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في مجلس الأمن الروسي على خلفية العملية العسكرية التي تشنها موسكو حاليا ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان مساء أمس الجمعة، إن بوتين ولافروف "مسؤولان بشكل مباشر عن غزو آخر لروسيا غير مبرر وغير قانوني ضد أوكرانيا وهي دولة ديمقراطية ذات سيادة".

وأشارت إلى أن العقوبات تشمل كذلك قادة أمنيين وعسكريين بينهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف على خلفية مسؤوليتهما "بشكل مباشر" عن شن "غزو آخر ضد أوكرانيا".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في هذا الصدد "تواصل وزارة الخزانة تحميل الاتحاد الروسي والرئيس بوتين تكاليف هجومهما الوحشي وغير المبرر على شعب أوكرانيا".

وأضافت "كما قال الرئيس (الأمريكي جو) بايدن.. رفض بوتين كل جهد حسن النية بذلته الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا لتبديد مخاوفنا الأمنية المشتركة من خلال الحوار لتجنب الصراع الذي لا داعي له وتجنب المعاناة الإنسانية".

وأضافت "نحن متحدون مع حلفائنا وشركائنا الدوليين لضمان أن تدفع روسيا ثمنا اقتصاديا ودبلوماسيا باهظا مقابل شنها غزوا آخر ضد أوكرانيا".

وأكدت "إذا لزم الأمر فنحن على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا لسلوكها المروع على الساحة العالمية".

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية قرار العقوبات بأنه "نادر للغاية" أن يشمل رئيس دولة.



