دعا الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى "فرصة أخرى للسلام" فيما أعلن تعيين منسق للأزمة الأوكرانية في مسعى لتنسيق الجهود على جانبي خط الاتصال على خلفية العملية العسكرية التي تشنها روسيا حاليا ضد أوكرانيا.



جاء ذلك في تصريح أدلى به غوتيريس للصحفيين مساء أمس الجمعة عقب انتهاء جلسة لمجلس الأمن فشلت في اعتماد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة والبانيا يدين تدخل روسيا في أوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها بعد استخدام موسكو حق النقض (فيتو).



وقال غوتيريس "الامم المتحدة قد ولدت من رحم الحرب بغرض إنهاء الحرب الا ان هذا الهدف لم يتحقق اليوم لكن يجب الا نستسلم ابدا ونعطي السلام فرصة اخرى".



وأضاف "يجب ان يعود الجنود إلى ثكناتهم بينما يحتاج القادة إلى العودة إلى طريق الحوار والسلام.



وأعلن غوتيريس تعيين السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة معنيا بالأزمة الأوكرانية بهدف تعزيز الاستجابة الأممية في أوكرانيا.



وقال إن "عوض سيقود تنسيق جميع جهودنا بما في ذلك استجابتنا الإنسانية على جانبي خط التماس" داعيا جميع المعنيين بهذا النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وضمان سلامة وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني.



وعلى الرغم من التحديات التشغيلية المتزايدة أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المنظمة الدولية تعمل على توسيع نطاق تقديم الدعم المنقذ للحياة في أوكرانيا بما في ذلك في الجزء الشرقي من البلاد على جانبي خط التماس لافتا إلى أن "الاحتياجات الإنسانية تتنامى وترتفع كل ساعة.. والمدنيون يموتون".



كما تناول تقارير تفيد "بفرار ما لا يقل عن 100 ألف أوكراني من منازلهم مع عبور العديد منهم إلى البلدان المجاورة مما يؤكد الطبيعة الإقليمية لهذه الأزمة المتنامية".