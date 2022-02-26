ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو جديد من العاصمة كييف وهو يعلن الحرب على روسيا.

وأظهر المقطع زيلينسكي، الذي بدا عليه الإنهاك، في أحد شوارع العاصمة صباح اليوم السبت، وهو يقول إن الجيش الأوكراني لن يلقي سلاحه، ولن يستسلم للغزاة.

وأضاف الرئيس وقد علت الابتسامة وجهه: "نتمنى للجميع صباحا جيدا".

ودعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي.

وقال زيلينسكي "أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا".

ودعا إلى عدم تصديق "المعلومات الكاذبة" المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه إلى تسليم سلاحه. وقال "سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا. هذه بلادنا. أطفالنا. سندافع عن كل هذا".

وبثت هذه الرسالة في وقت تخوض القوات الأوكرانية معارك في العاصمة لصد الجيش الروسي. وأفاد الجيش أن معارك عنيفة لا تزال تتواصل قبل الظهر في كييف.



