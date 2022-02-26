دخلت الكويت اليوم السبت موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية برفع أكبر علم للبلاد وتنصيبه على قمة جبلية بالتزامن مع الأعياد الوطنية.



وقال رئيس الفريق التطوعي الكويتي (KFlag) فؤاد قبازرد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه تم رفع علم للكويت بحجم 2742 مترا مربعا وتنصيبه فوق اعلى جبال الوطن العربي (جبل شمس) بسلطنة عمان على ارتفاع 3028 مترا عن سطح البحر.



وأضاف أن الرقم القياسي العالمي برفع اكبر علم على جبال العالم هو تصنيف جديد تم تسجيله باسم دولة الكويت في موسوعة (غينيس) ليكون شاهدا على الترابط الاخوي مع سلطنة عمان ما اثمر عنه هذا النجاح بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.



واكد قبازرد ان هذا الانجاز يدل على الاصرار والعزيمة على تخليد اسم وطننا الغالي في هذا السجل العالمي ورفع اسم دولة الكويت عاليا في المحافل الدولية.



واهدى قبازرد باسمه واسم اعضاء الفريق هذا الانجاز الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله والى الشعب الكويتي.



واعرب عن الشكر الجزيل للبلاط السلطاني العماني والجهات الرسمية بالسلطنة على حسن استقبالهم وما قدموه من تسهيل للاجراءات.