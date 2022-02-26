الأجواء المعتدلة غيرت أذواق الكويتيين.. إقبال مرتفع على المخيمات والجواخير

باهي أحمد



حفز الإعلان المبكر عن عطلة العيد الوطني الطويلة الكثير من المواطنين على التخطيط للاستفادة من تلك الفترة بالطريقة المثلى، ولكن كل حسب ذوقه، فبينما كان الخيار الأول دائما هو السفر إلى الخارج، إلا أن تحسن الأجواء داخل البلاد ورفع القيود في مواجهة انتشار ڤيروس كورونا، دفع إلى تفضيل الكثير من المواطنين لخيارات أخرى محلية للاستمتاع بالعطلة داخل الكويت.



ورصدت «الأنباء» في جولة لها خطط المواطنين لقضاء عطلة الأعياد الوطنية، لتتباين آراؤهم، فعلى الرغم من سفر 242 ألف شخص عبر مطار الكويت في فترة العطلة، إلا أن مواطنين كثر فضلوا عدم السفر والاستمتاع بأجواء الكويت المعتدلة من خلال المخيمات والجواخير والفنادق ومرافق البلاد على اختلافها.



بداية، قال فهد العجمي (مواطن): «لا أفضل السفر هذا العام في ظل الإجراءات الصحية التي مازالت متبعة في بعض الدول»، موضحا في الوقت ذاته أنه يفضل قضاء العطلة في مخيم داخل الكويت، والبقاء وسط أصدقائه وكذلك الاستمتاع بالأجواء المعتدلة في الكويت خلال هذا الوقت من العام.



وعلى العكس، يفضل محمد الشبيب (مواطن) السفر، وقال: «شهر فبراير سيشهد سفري إلى مصر، إذ تمتاز بالطقس المنعش، بعيدا عن الحرارة اللاهبة المعتادة في الصيف، وتتنوع خيارات الترفيه فيها ما بين السياحة التاريخية عبر زيارة الأهرامات وقصر عابدين ومتحف أم كلثوم والأسواق القديمة التقليدية مثل خان الخليلي، وأخرى طبيعية كالنيل وحديقة الأزهر وغيرها.



بدوره، قال عبدالله القحطاني (مواطن) إنه لن يسافر هذا العام خاصة أن الأهل أجمعوا على عدم السفر وقضاء العطلة في الكويت، والتي يمتاز جوها بالدفء والاعتدال تلك الفترة من العام، مشيرا إلى أن خيار السفر لديه مؤجل إلى الصيف، إذ يخطط لرحلته خلال تلك الفترة.



بدورها، قالت الطفلة بدرية عكشان، إنها ستسافر رفقة العائلة إلى تركيا، خاصة ان أهلها من محبي السفر وتقضية العطلة خارج الكويت بشكل مستمر كما أنهم يسافرون إلى دولة جديدة في كل عطلة عيد وطني.



من جانبه، قال المواطن عبدالله مصطفى ان خيار السفر غير مطروح لديه، إذ لن يستطيع السفر نظرا لالتزامه بالعمل الذي يستمر خلال العطلة.