المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا دعمت مكاسب الخام

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد زيادات حادة في بداية الجلسة بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 1.15 دولار أو 1.2%، ليغلق على 97.93 دولار للبرميل بعد صعوده إلى 101.99 دولار، وانخفض تعاقدات برنت لشهر مايو 1.30 دولار أو 1.4%، إلى 94.12 دولار.



وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.22 دولار أو 1.3%، ليغلق على 91.59 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 95.64 دولار، ودفع غزو روسيا لأوكرانيا أمس الخميس الأسعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014 ولامس خام برنت 105 دولارات للبرميل.



ويعد هذا أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية مما دفع عشرات الآلاف إلى النزوح من ديارهم.



وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا أو التكتل المعروف باسم أوبك+ يوم الأربعاء لتحديد ما إن كانوا سيلتزمون باتفاق الإنتاج الراهن الذي يقضي بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان.