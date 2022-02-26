منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: قد يصدر قرارا بخروج روسيا من نظام «سويفت» خلال الأيام المقبلة

بينما كان القادة الأميركيون والأوروبيون يفكرون في المدى الذي يجب أن يذهبوا إليه في معاقبة روسيا لهجومها على أوكرانيا، تحول انتباههم إلى السلاح الأكثر إثارة للانقسام -وربما الأكثر خطورة- تحت تصرفهم، والذي وصفه وزير المالية الفرنسي برونو لومير بأنه «سلاح نووي مالي».

وذكر تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن الأمر يتعلق بنظام «سويفت»، الاسم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم، والذي يربط أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية تعمل في أكثر من 200 بلد وإقليم.

ويعد النظام المالي العالمي مهما بشكل كبير في النظام العالمي إذ يرسل حوالي 42 مليون رسالة مالية في اليوم، ومن بين العقوبات المقترحة ضد روسيا هو عزلها عن نظام «سويفت»، لكن ذلك ليس محل اتفاق بين أغلب الدول الغربية.

ودعمت دول أوروبا الشرقية وفرنسا عزل روسيا عن «سويفت»، الأمر يشل قدرة الاقتصاد الروسي على القيام بأعمال تجارية خارج حدوده، وأقر جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد، بأن الدول الأعضاء في التكتل لم تتفق على إدراج نظام «سويفت» في العقوبات.

ونقلت الصحيفة أن ثلاثة مسؤولين أوروبيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن ألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي عارضت عزل روسيا عن النظام، حيث تخشى ألمانيا من تأثير القرار على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال وزير المالية الفرنسي لومير إن عزل روسيا عن نظام «سويفت» سيكون «الملاذ الأخير» في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.