مديرة منظمة التجارة العالمية تطلق تحذيراً شديداً.. الحرب سيكون لها تداعيات كبيرة على القمح



لاتزال تتوالى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، خاصة في شقها الاقتصادي، إلا أنه وبالرغم من الصعود الصاروخي الذي طال أسعار النفط، إلا أنه توجد سلع عالمية أخرى أيضا طالتها الارتفاعات.



ومن هذه السلع القمح والحبوب، حيث سجلت أسعارها ارتفاعا فوريا صباح الخميس إلى مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وبلغ سعر القمح مستوى غير مسبوق إطلاقا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة «يورونكست» التي تدير عددا من البورصات الأوروبية.



وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة إذ تشكل أوكرانيا رابع مصدر لهما عالميا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



وحذرت نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها «تداعيات كبيرة» على أسعار القمح، الذي تعد البلاد مصدرا رئيسيا له، وبالتالي الخبز.



وقالت خلال مؤتمر افتراضي نظمه صندوق النقد الدولي ومعهد القانون الاقتصادي الدولي: «سيكون هناك تأثير كبير على أسعار القمح وعلى أسعار الخبز العادي أيضا».



وأضافت أن هناك تداعيات على آلية عمل النظام المالي كلما كان هناك حالة من عدم اليقين، ودعونا نتذكر أننا دخلنا في أحداث أوكرانيا من موقف عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.



وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين هذه لها تأثير على الثقة في الأسواق الناشئة وغالبا ما نرى الأموال تتدفق من الأسواق الناشئة في حين أننا بحاجة إلى العكس تماما، وأن يكون هناك مزيد من التمويل إلى هذه الدول.