مؤسسة «Come Back Alive» في كييڤ تلقت 130 «بيتكوين» تبلغ قيمتها 5.1 ملايين دولار

تلقت محفظة العملة المشفرة التابعة لمؤسسة «Come Back Alive» ومقرها كييڤ نحو 130 بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 5.1 ملايين دولار، اعتبارا من مساء الجمعة الماضية، وذلك من أكثر من 2200 متبرع للجيش الأوكراني وفقا لشركة تحليلات blockchain Elliptic.



وتأسست مؤسسة «Come Back Alive» أو «عد حيا» في العام 2014 واستمدت اسمها من العبارة التي وضعها مؤسسها، خبير تكنولوجيا المعلومات فيتالي دينيغا، على سترات واقية من الرصاص جرى إرسالها إلى الجنود الذين يقاتلون القوات الروسية والانفصالية في شرق أوكرانيا.



وقد قامت بجمع الأموال لتوفير الإمدادات والمعدات مثل الطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، وبدأت المؤسسة في قبول عملة بيتكوين في عام 2018، لكن يقول المراقبون إن غالبية العملة المشفرة التي تحتفظ بها الآن قد وصلتها خلال الأيام القليلة الماضية.



وقال توم روبنسون، كبير العلماء في مؤسسة Elliptic، التي تبيع أدوات تحليل blockchain للبنوك ومنصات العملات المشفرة: «يجري استخدام العملات المشفرة بشكل متزايد في تمويل الحرب بموافقة ضمنية من العديد من الحكومات».