ضمن إطار جهوده المتواصلة نحو تنمية وتطوير مهارات كوادره البشرية والوطنية، قام بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلا في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) بإعداد دورة تدريبية مكثفة حول سبل تقديم خدمة أكثر تميزا للعملاء، ودورة أخرى عن إتقان أساليب أكثر شغفا وحماسا لتحقيق المزيد من المبيعات، والتي تم تنظيمهم خصيصا موظفي إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك.



وكانت تلك الدورات المتخصصة قد انطلقت في الـ 15 من يناير الماضي، ممتدة حتى الـ 25 من شهر يونيو من العام الجاري، في الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK)، يلقيها نخبة من أكفأ المحاضرين والمدربين في خدمة العملاء وتحقيق المبيعات.



ومن بين أبرز المواضيع التي تناولها البرنامج التدريبي في سياق تقديم أفضل مستوى لخدمة العملاء، كانت عملية تكوين فهم عميق وتطبيق نهج متكامل يركز على العملاء بمختلف شرائحهم ومتطلباتهم، والذي يبدأ أولا باعتماد أسلوب تواصل فعال ومهني معهم، مع كيفية تقييم تجربتهم مع ممثل خدمة العملاء، إيجابية كانت أو سلبية، ذلك بالإضافة إلى التركيز على الطرق المناسبة للتعامل مع الشكاوى، فضلا عن سرعة الإجابة عن استفساراتهم بالمعلومات الصحيحة، للتمكن من تقديم خدمة أفضل وأكثر كفاءة.



وبالنسبة للقسم الآخر من الدورة، والمتعلق بتطوير المبيعات ضمن القطاع المصرفي، فقد تطرق المحاضرون إلى كيفية بناء علاقة شراكة وثقة مع كل من العملاء الحاليين والجدد، وكيفية الحفاظ على مستواها، كما ركزوا بشكل كبير على ربط احتياجات العميل بالمنتجات والخدمات المصرفية، إضافة إلى استخدام الوسائل المناسبة لجذب المزيد من العملاء، والتي منها عرض الخدمات والمنتجات الخاصة بالبنك بشكل مهني وواثق للعميل، بالإضافة إلى تقديم العروض والمزايا المصاحبة بما يتماشى مع اهتمامات العملاء، ذلك فضلا عن تعزيز مهارات حل المشكلات والتفاوض والإقناع بشكل فعال، علاوة على اتباع كافة الممارسات الأخلاقية والمهنية في العمل.



وفي معرض تعليقه على تنظيم هذه الدورة المتخصصة، قال نائب مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي: «باعتبارها من أهم الإدارات الرئيسية في البنك، والتي تقوم عليها أعماله بصورة عامة، فنحن نحرص دائما على تمكين كافة العاملين في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، بما يشمل كل من مدراء الفروع، ومديري وموظفي العلاقات والخدمات، وكذلك ممثلي المبيعات وخدمة العملاء، وكل من يتعامل معهم بشكل مباشر، وذلك من خلال توفير أفضل البرامج التدريبية العالمية وعلى أعلى مستوى، من أجل ضمان استمرارنا في تقديم خدمة عملاء استثنائية وبأعلى المعايير الدولية التي تعكس مكانة البنك المرموقة ومركزه الريادي ضمن القطاع المصرفي».



ويذكر أن KIB قد طور برنامجا متكاملا لإدارة موارده البشرية، والذي يتضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تنمية الكوادر البشرية والوطنية وتعزيز قدراتها ومهاراتها المهنية والعملية في المجالات المصرفية المختلفة، وقد جاء تنظيم هذا البرنامج التدريبي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK)، ليصقل به خبرات موظفيه في واحد من أهم المجالات في القطاع المصرفي، وهو مجال خدمة العملاء والمبيعات، والذي يعد من بين العناصر الرئيسية التي تعزز من أداء البنك وتضمن له سمعة طيبة ونجاحا مستمرا.