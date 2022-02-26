يستضيف بيت الحسينان التاريخي، بمنطقة الفيحاء اليوم السبت، يوم التراث الكويتي، الذي ترعاه جمعية الفيحاء التعاونية، بالتعاون مع الجمعية الكويتية للتراث، ويتضمن فعاليات فنية وندوات ومعارض تراثية وتشكيلية.

وقال رئيس الجمعية الكويتية للتراث، فهد غازي العبد الجليل رئيس الجمعية الكويتية للتراث، في تصريحات عبر الإنترنت لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) ، إن مشاركة الجمعية باليوم التراثي في بيت الحسينان، يأتي في إطار حرص الجمعية على تعزيز الطابع التراثي لهذا البيت الذي يعد من أقدم البيوت التي شيدت بمنطقة الفيحاء في خمسينيات القرن الماضي، وتنفيذا لخطط الجمعية بشأن الحفاظ على التراث الكويتي، وما توارثه الكويتيون من الأجداد والآباء من مبانٍ تاريخية، وعادات وتقاليد وفلكلور وفنون.

بدوره ، قال الباحث نواف العصفور، رئيس لجنة المتاحف والحرفيين بمجلس الجمعية الكويتية للتراث، في تصريحات عبر الانترنت لـ (د. ب. أ)، إن اليوم التراثي ببيت الحسينان بالفيحاء، والذي يستمر على مدار يومين، يشهد عروضا لعدد من الحرف الكويتية التراثية، مثل صناعة السفن القديمة، و" الطوّاش" الذي كان يجمع اللؤلؤ من الصيادين ويقوم ببيعه للتجار، وحرفة صناعة الملابس التقليدية، مع عرض لمجموعات من المقتنيات التراثية المنزلية، والوثائق القديمة، ونسخ من أولى الإصدارات من الكتب والمطبوعات الكويتية.

ويشهد اليوم التراث الكويتي ببيت الحسينان مشاركات لعدد من الفنانين الكويتيين، من بينهم الفنانة ابتسام العصفور، وتشارك بمجموعة من لوحاتها التي توثق من خلالها عددا من المباني التراثية الكويتية