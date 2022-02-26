يهدف أحدث عرض لحديقة ديزني إلى جعل الزوار يتخيلون أنهم يقضون عطلة مترفة في مجرة بعيدة.

وتبدأ تجربة (حرب النجوم: سفينة النجوم المجرية) يوم الثلاثاء وعلى مدى ليلتين في حديقة والت ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا. وتأخذ الزوار للعيش في قصة تدور أحداثها على سفينة الفضاء الخيالية الفاخرة هالسيون.

ويأمل المصممون في ديزني أن يغتنم الزوار فرصة لعب دور في ذلك العالم الخيالي الذي أنشأه منتج الأفلام الأمريكي جورج لوكاس. ويمكن للضيوف في هالسيون التفاعل مع الروبوتات الفضائية والتعرف على شخصيات جديدة.

المغامرة الأولى من نوعها باهظة الثمن، وتبدأ من 4809 دولارات لضيفين. ويتضمن ذلك قضاء يومين وليلتين في واحدة من مئة كابينة في السفينة الفضائية إضافة إلى طعام وشراب مستوحى من المجرات وزيارة إلى باتو وهو كوكب حرب النجوم داخل حديقة ديزني