قررت وزارة الخارجية العراقية، السماح بمنح سمات الدخول للأوكرانيات زوجات العراقيين.

وقال المتحث باسم الوزارة أحمد الصحاف- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن الوزارة خولت القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم، منوها بالتنسيق مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا عدنان الكاظمي، موضحا أن الوزارة وردتها طلبات من عراقيين يريدون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الآن بلغ 76 طالبا.

وأضاف الصحاف أن الوزارة طالبت سفارات العراق في روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا، بفتح خطوط ساخنة؛ لتلقي الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا، لتقديم الخدمة لهم.