تنطلق خمسة أجهزة إنسان آلي (روبوت) صغيرة تم تصميمها وصنعها في المكسيك إلى القمر في وقت لاحق من هذا العام، في إطار مهمة علمية تُعدّ الأولى من نوعها، حيث تتدافع الأجهزة ذات العجلتين على سطح القمر وتُجري قياسات متطورة.

قال كبير العلماء الذين طوروا ما يسمى بأجهزة الروبوت متناهية الصغر في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة إن الأجهزة ستعمل معا مثل سرب من النحل، بمجرد أن تقطع مسافة الرحلة التي يقترب طولها من 386 ألف كيلومتر على صاروخ.

تستعد البعثة للانطلاق على صاروخ من طراز فولكان ليكون أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على سطح القمر منذ ما يقرب من 50 عاما.

وقال جوستافو ميدينا تانكو، العالم بالجامعة والذي يرأس مشروع كولمينا التي تعني "خلية النحل" في باللغة الاسبانية "هذه مهمة صغيرة لنختبر الفكرة، وبعد ذلك سنقوم بمهام أخرى، أولا إلى القمر ثم إلى الكويكبات".