تم إدراج اسم كلب بقائمة أعضاء حزب الجمهوريين الفرنسي الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات التمهيدية لخوض السباق الرئاسي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأفادت منصة "ميديابارت" الالكترونية الاستقصائية بأن مستشارا للسياسي إيريك سيوتي، اعترف بإضافة كلبه ضمن القائمة، وبعنوانه.

كما دفع المستشار السياسي رسوم العضوية وهي 30 يورو (52ر33 دولار) من أجل الكلب كلوفي، لكنه لم يشتر هاتفا محمولا للحيوان، والذي كان سيكون ضروريا للمشاركة في الانتخابات. وكانت الفكرة على سبيل المزاح.

وفي بداية كانون الأول/ ديسمبر، اختار الجمهوريون الوزيرة السابقة فاليري بيكريس كأول امرأة يرشحها الحزب على الإطلاق لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.