يستعد دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان ماركل، لتسلمهما جائزة رفيعة خلال حفل جوائز الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، وذلك لاستجابتهما للنداءات التي تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية والانضمام إلى النضال من أجل المساواة في جميع أنحاء العالم.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا بأنه وقع الاختيار على الأمير هاري وزوجته ميجان لنيل جائزة الرئيس المرموقة، وهي جائزة تمنح للشخصيات التي تحقق إنجازات خاصة، وتشارك بشكل متميز في مجال الخدمات العامة.

وقال هاري وميجان في بيان مشترك إن هذا "شرفا عظيما" .

وأشاد دوق ودوقة ساسكس، اللذين تنازلا عن أدوارهما في العائلة الملكية البريطانية عام 2020، بالجهود الحيوية التي تبذلها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين منذ تأسيسها، لتحقيق العدالة العرقية.

وتضمنت قائمة الشخصيات الحائزة على جائزة الرئيس كلا من محمد علي وجيسي جاكسون وكولين باول وكونداليزا رايز وليبرون جيمس وريانا وجاي زي ولورين هيل.

وتأسست الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين في عام 1909، لمواجهة العنف الذي كان يمارس ضد المواطنين من ذوي البشرة السمراء. وتعد الجمعية أكبر وأبرز منظمة للحقوق المدنية في الولايات المتحدة، حيث تضم أكثر من مليوني ناشط.

وتقيم الجمعية حفل جوائز سنوي لتسليط الضوء على الإنجازات البارزة للمواطنين من ذوي البشرة السمراء والأقليات العرقية في مجال الفنون.