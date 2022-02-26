رفضت فرقة أوركسترا فيينا الفيلهارمونية ، الانتقادات الموجهة إلى جولتها المقبلة في الولايات المتحدة بقيادة قائد الأوركسترا الروسي فاليري جيرجييف، المؤيد للرئيس فلاديمير بوتين.

وشدد رئيس الفرقة دانيال فروشاور، عازف الكمان وعضو مجلس الإدارة ، على علاقة الأوركسترا طويلة الأمد مع جيرجييف، وذلك ردا على تصريحات سلبية نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استفسرت عن إقامة الحفلات الموسيقية رغم غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

وقال فروشاور : "تربطنا بالمايسترو جيرجييف شراكة فنية امتدت لعقود ...ينبغي ألا تصبح الثقافة طرفا في النزاعات السياسية. ولهذا لن نعلق على الأمور السياسية المتعلقة بقائد الفرقة أو العازفين المنفردين".

وأردف فروشاور قائلاً :" إننا نؤمن بأن الموسيقى بالنسبة لنا توحد، ولا تفرق. نحن ندين كل أنواع العنف والحروب".