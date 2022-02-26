بحثت البحرين وسويسرا، في معرض "اكسبو 2020 دبي"، سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، وتبادلتا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال الاجتماع الخامس للمشاورات السياسية بين البلدين، حيث ترأس الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، فيما ترأس الجانب السويسري المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية مايا تيسافي.

وخلال الاجتماع، أشاد آل خليفة بالعلاقات المتميزة بين البحرين والاتحاد السويسري، وما تتسم به من نماء وتطور على الأصعدة كافة، مؤكدًا أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتنفيذ مخرجات جولات المشاورات السابقة، بما يلبي التطلعات المشتركة، مستعرضا الفرص الاستثمارية المتنوعة في البحرين باعتبارها مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، كما تطرق إلى جهود بلاده في مجالات تعزيز قيم حقوق الإنسان، وإحلال السلام والتعايش بالمنطقة.

من جانبها، أشادت تيسافي بالعلاقات البناءة بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلع بلادها لتطوير التعاون مع البحرين على المستويات المختلفة.