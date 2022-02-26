اشترت مجموعة "هيكساجون ايه بي" السويدية الصناعية شركة تطوير البرمجيات الأمريكية "إي تي كيو" مقابل 2ر1 مليار دولار أمريكي تشمل سداد القيمة والديون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وستعزز الصفقة عروض "هيكساجون" في قطاع أنظمة الإدارة، وتأتي في الوقت الذي تعدل فيه الأطراف الفاعلة في الصناعة ميزانيتها العمومية لتوفير عائدات خدمات مربحة.

ووافقت الشركة السويدية العام الماضي على شراء شركة "إنفور" متعددة الجنسيات للبرمجيات مقابل 75ر2 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تحقق شركة "إي تي كيو"، ومقرها ماساتشوستس، عائدات تبلغ نحو 75 مليون دولار العام الجاري، مع تحقيق أرباح تشغيلية معدلة بأكثر من 35 %. وذكرت "هيكساجون" أن الصفقة من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة المبيعات إلى 40 مليون دولار بحلول 2026 .