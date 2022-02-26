أعلنت وزارة السياحة التونسية السماح للمؤسسات السياحية بالعمل بكامل طاقة استيعابها من طاقة استيعابها في الفضاءات المفتوحة بداء من أول آذار/مارس.

ويأتي قرار الوزارة مع تحسن الوضع الوبائي في البلاد وتقلص أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت به في بيان لها.

ويمكن للمؤسسات السياحية استخدام 75 % من طاقة استيعابها في الفضاءات المغلقة، وترفع هذه النسبة الى 100 % مع بداية نيسان/ أبريل المقبل.

وتأمل المؤسسات السياحية في تعافي سريع قبل الموسم الصيفي الذي يمثل ذروة النشاط السياحي، بعد أشهر من الركود بسبب وباء كورونا الذي تسبب في انهيار الإيرادات وأعداد الوافدين الى نحو 70 % في آخر موسمين.