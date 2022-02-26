أعلنت شركة ميتا - الشركة الأم لمنصة "فيسبوك"- أنها تطور برامج ذكاء اصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زكربيرج إن الشركة تعمل على برنامج أبحاث للذكاء الاصطناعي يستهدف خلق عوالم افتراضية عبر أوامر صوتية والسماح للبشر بإجراء محادثات أكثر واقعية بالاستعانة بوسائل المساعدة الصوتية والترجمة بين اللغات، في خطوة صوب بناء عالم الميتافيرس الافتراضي.

وأوضح أن مشروع الشركة والذي يدعي كايروكي هو "نموذج شبكي شامل لبناء وسائل مساعدة صوتية على الأجهزة".

كما أعلنت ميتا مؤخرا أن فريقها البحثي بنى حاسوبا عملاقا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم عند اكتماله في منتصف عام 2022.