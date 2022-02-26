تشدك رائحة التوابل، وكذلك رائحة السكاكر المنتشرة في أرجاء سوق البزورية الاثري الذي يقع إلى الجنوب من الجامع الأموي الشهير بدمشق، كما تبهرك الوان البهارات والاعشاب والسكاكر المعروضة بطريقة فنية لافتة للانتباه، ويكتمل المشهد ويزداد بهاء عندما تجد الازدحام الكبير في هذا السوق والناس تشتري منه ما لذ وطاب.

ورغم سنوات الحرب العشرة على سوريا، وقربه من المناطق التي كانت تحت سيطرة الفصائل المسلحة، والذي كان على مرمى سقوط قذائف الهاون التي كانت تطلق على دمشق، إلا أنه هذا السوق ما زال صامدا ومتألقا وبقي يستقبل زبائنه يوميا بروائحه العطرة الممزوجة بعبق التاريخ.

ويعد سوق البزورية في دمشق القديمة، واحدا من أهم المعالم التاريخية للعاصمة السورية، حيث كان مستودعا للقوافل وللبيع والتوزيع إلى مختلف أرجاء مدينة دمشق بينما كان يتطور باتجاه التنوع مما جعله سوقا مركزيا حتى هذه الأيام.

ويمتد سوق البزورية جغرافيا بين قصر العظم وسوق الصاغة القديم شمالا، إلى سوق مدحت باشا مقابل فتحة حارة مئذنة الشحم جنوباً، ومن ثم ينعطف شرقاً ليضم إليه قسماً من الشارع المستقيم وسوق مدحت باشا، وهو مغطىً بساتر قوسي معدني من شماله وحتى جنوبه، وهو ما زال منذ تأسيسه تتخصص حوانيته ببيع الأعشاب الطبية والبزور والفواكه المجففة والتوابل والشموع والسكاكر والشوكولاتة والملبّس الدمشقي الشهير الذي يباع بكثرة في مناسبات الأعراس والموالد النبوية.

ويتوارث هذه الحوانيت عائلات دمشقية قديمة وعريقة ما زال أحفادها يستثمرون هذه المحلات ويشغلونها بنفس تجارة آبائهم وأجدادهم، محافظين على عراقة واصالة هذا السوق.

ويقسم هذا السوق البزورية إلى ثلاثة أقسام هي، سوق العطارين ويشمل القسم الأول منه قسم سوق الغذائيات، والقسم الثاني للحلويات والمكسرات والقسم الثالث هو للبهارات والتوابل المختلفة ذات المنشأ المحلي أو القادمة من الهند وشرق آسيا.

وأشار أبو عبدو بلعيد، وهو صاحب متجر قديم بسوق البزورية، إلى أن هذا السوق يحظى بسمعة طيبة لدى الناس، وهو سوق متخصص بالتوابل والسكاكر والحلويات المجففة.

وقال أبو عبدو، وهو شيخ كار، في صنعة تجفيف الفواكه لوكالة (شينخوا) بدمشق "هذا السوق من أقدم الأسواق في المنطقة، ويحظى بسمعة طيبة لدى غالبية السوريين، ويزوره الناس من كل البلدان"، مبينا أن هذا السوق يحتوي على عدة صناعات وهي صناعات عريقة شكلت هوية هذا السوق فيما بعد".

وأضاف أبو عبدو الذي جلس على كرسي خشبي قديم وأمامه أصنافا من الحلويات المجففة "من يزور سوق الحميدية الشهير، لا بد ان يزور سوق البزورية"، موضحا أن روائح السكاكر والتوابل لا بد وان تجذب الناس اليها، مضيفا "من لم يزر سوق البزورية كأنه لم يزر سوريا".

وتابع يقول إن "والده توارث هذه الصنعة عن جده، وانا اخذتها عن والدي، وبدوري سأعطيها إلى أولادي وهكذا"، مؤكدا أن كل أصناف الفواكه المجففة الموجودة حاليا في المحل، مصنعة بنفس الطريقة التقليدية التي صنعها جده منذ قرابة المئة تقريبا.

وأضاف أبو عبدو أن هذا السوق منذ أن أنشئ مازال محافظا على هويته الاثرية وطرازه المعماري، مؤكدا أن هذا الشيء يشكل هوية السوق ويعطيه جمالا ورونقا خاصا.

بدوره، قال محمود السيوفي (60 عاما) وهو شيخ كار أيضا في صناعة السكاكر والحلويات بسوق البزورية القديم إن "هذا السوق من أقدم الأسواق بالعالم، وهو منذ القدم متخصص ببيع التوابل والسكاكر والبقوليات والاعشاب الطبية"، مشيرا إلى أن صناعة السكاكر والفواكه المجففة هي من أهم الصناعات في سوريا، وكل وغالبية الدول تأخذ الحلويات من هذا السوق"، مؤكدا أن كل زائر عربي أو أجنبي يحمل معه هدية لأصدقائه من هذا السوق لانها علامة فارقة ومعروفة لدى الناس.

وأضاف محمود إن "والدي عاش قرابة المائة عام وظل محافظا على هوية هذه الصناعة التي أصبحت فيما بعد علامة تجارية معروفة"، مؤكدا أن صناعة السكاكر خالية من الملونات، وهي صناعة تراثية تقليدية.

وتابع يقول إن "هذا رغم سنوات الحرب التي مرت على سوريا سابقا، لم يتأثر هذا السوق بكل ما جرى وبقيت محلاته مفتوحة، وبقي متألقا كما كان وسيبقى متألقا ومزدهرا"، مشيرا إلى أن منتجات هذا السوق تصل إلى معظم الدول العربية والأجنبية.