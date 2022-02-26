بعد رفضها توقيع اتفاق إطاري مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، أعلنت الحكومة السويسرية أنها تعتزم اقتراح اتفاقيتها الإطاريةالتي ستحكم علاقاتها المستقبلية مع بروكسل.

وفي إعلانه للاقتراح ، قال الرئيس السويسري إيجاناتسيو كاسيس، إن الاتفاقية ستشمل " جميع العلاقات مع الاتحاد الاوروبى " .

ويشار إلى ان سويسرا تسعى إلى إبرام اتفاق سوق موحدة، إلى جانب اتفاقات خاصة بالكهرباء والسلامة الغذائية، واتفاقات مشتركة في قطاعات البحث والصحة والتعليم.

ورغم أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلا إنها عضو فعلي في السوق الداخلية للتكتل في معظم المجالات.

ويرغب الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة في تطوير علاقات أوثق مع سويسرا.

وقال الرئيس السويسري إنه رغم محاولات إجراء محادثات استكشافية مع بروكسل ، فان الخيارات الفعلية تحتاج إلى مناقشتها أولا مع الكانتونات قبل بدء المفاوضات . ولم يحدد كاسيس إطارا زمنيا للمفاوضات إلا إنه اعترف بأنه محتمل أن يكون " مساراً صعبا ".