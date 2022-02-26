أكدت شركة الأدوية اليابانية "شيونوجي"، أنها تقدمت بطلب لوزارة الصحة للموافقة على طرح دواء جديد لفيروس كورونا "كوفيد-19" يؤخذ عن طريق الفم، وأكدت أن التجارب السريرية التي أُجريت على الدواء أثبتت فعاليته في الحد من الفيروس في الجسم.

وقالت الشركة - التي تتخذ من محافظة أوساكا مقراً لها - في بيان، نشرته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية،إنها تقدمت إلى وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية بطلب للحصول على موافقة مبكرة مشروطة على العقار المعروف باسم S-217622، بعد التأكد من نتائج التجارب السريرية "المرحلة 2 أ".

وتم تطوير الدواء لحالات فيروس كورونا الخفيفة إلى المتوسطة، بغض النظر عما إذا كان المرضى معرضين لخطر الاستشفاء، أي الدخول إلى المستشفى، ويُعتقد أنه يمنع الفيروس من التكاثر في الجسم //بحسب بيان الشركة//.

ويسمح نظام الموافقة المبكرة المشروطة لشركات الأدوية بتخطي المرحلة النهائية من التجارب السريرية بمجرد تأكيد مستوى معين من الفعالية والأمان، وفقًا لوزارة الصحة.