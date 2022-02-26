منح إقليم ليمبوبو في جنوب أفريقيا تفويضا بيئيا لاقتراح مدعوم من الصين لإنفاق أكثر من 10 مليارات دولار لبناء محطة كهرباء تعمل بالفحم بقوة 4600 ميجاوات ، ومنشأة لفحم الكوك ومصانع للحديد والصلب ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وقالت بلومبرج نقلا عن وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا إن التفويض، دعم مشروع إنشاء منطقة موسينا -مكادو الاقتصادية الخاصة، الذي تعهدت شركات صينية عديدة بضخ استثماراتها فيه.

وذكرت بلومبرج إلى أن المشروع، الذي لا ينضوي تحت مظلة البلاد لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية، قد يلقى معارضة من الحكومة على المستوى الوطني ، وكذلك من جانب نشطاء البيئة الذين أعربوا عن مخاوفهم من تأثيره على الآلاف من أشجار الباوباب ، التي يستغرق نموها مائة عام، وعلى إمدادات المياه وتسببه في تلوث الهواء.