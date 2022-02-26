أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية.

وحسب المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، فإن التعاون مستمر مع الجانب الروسي في محطة الفضاء الدولية.

وقال: "ناسا تواصل العمل مع جميع شركائنا الدوليين، بما في ذلك وكالة الفضاء الحكومية الروسية روسكوزموس، من أجل العمليات الآمنة المستمرة لمحطة الفضاء الدولية".

وأوضح المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية أنه لم يتم التخطيط لأي تغييرات في دعم الوكالة للعمليات الجارية في المدار وعمليات المحطة الأرضية، مؤكدا استمرار التعاون الفضائي المدني بين الولايات المتحدة وروسيا.