قال روبرت رايش، وزير العمل الأمريكي الأسبق، في مقال نُشر في صحيفة ((الغارديان))، إن قرار البيت الأبيض التوقف عن ربط قوة الشركات بالتضخم "خطأ كبير".

وفي معرض اعتراضه على قرار البيت الأبيض، ذكر رايش، وهو أيضا أستاذ السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، في مقال الرأي أنه على الرغم من أن الشركات الهادفة للربح "يمكنها استيعاب الزيادات في التكلفة بسهولة"، إلا أنها لم تفعل ذلك.

وذكر أنه "في الوقت الذي كانت فيه معظم الزيادات في الأسعار، التي تؤثر الآن على الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية، نتاجا لمشكلات في سلسلة التوريد العالمية، إلا أن هذا لا يفسر سبب قيام الشركات الكبيرة وذات الأرباح الهائلة بنقل هذه الزيادات في التكلفة إلى عملائها في صورة رفع الأسعار".

وأضاف أن إظهار الصلات بين قوة الشركات والتضخم ليس تقريعا للأعمال التجارية، وإنما "يجعل الشركات القوية موضع مساءلة".

وأشار رايش إلى أنه إذا فشلت واشنطن في منع الشركات الاحتكارية الهادفة لتحقيق أرباح هائلة من رفع أسعارها، فإن مسؤولية السيطرة على التضخم ستقع فقط على عاتق البنك المركزي في البلاد لرفع أسعار الفائدة.

بيد أن رفع أسعار الفائدة "سيؤدي إلى إبطاء الاقتصاد ومن المحتمل أن يتسبب في فقدان الملايين من العمال ذوي الأجور المنخفضة لوظائفهم والتخلي عن زيادات الأجور المستحقة منذ مدة طويلة"، حسبما قال رايش.